



Генштаб: Российские ядерные заряды вряд ли уже в Беларуси

Сейчас наличие российских ядерных зарядов на территории Республики Беларусь маловероятно, считает украинское командование. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов в интервью "Укринформу".



"Я не могу подтвердить эту информацию (о доставке первой партии ядерных зарядов в Беларусь – ред.). Для хранения ядерных боеприпасов необходимо создать специальные условия, развернуть базу для их обслуживания. Это очень сложный технологический процесс. На сегодня наличие ядерных зарядов на территории Беларуси маловероятно", сказал он.



Громов отметил, что трудно сказать, насколько реальна угроза использования ядерного оружия против Украины.



"Не надо забывать, что это – война с коварным противником, который не соблюдает международное право и готов на все ради достижения своих целей. Ярким примером для нас является уничтожение россиянами Каховской ГЭС", – сказал он.



Напомним, 25 мая министры обороны России и Беларуси подписали документы о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ядерное оружие РФ уже начали перемещать в его страну.



Путин на встрече с Лукашенко в Сочи сообщил, что тактическое ядерное оружие доставят в Республику Беларусь после 7-8 июля. 16 июня Путин заявил, что в Беларусь доставлена первая партия ядерных зарядов, которые планируют разместить на территории страны.