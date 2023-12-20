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Генсеку ООН показали "фильм ужасов" о зверствах ХАМАСа
20.12.2023 07:52 Алина Груднева

Генсеку ООН показали "фильм ужасов" о зверствах ХАМАСа

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш посмотрел 47-минутный "фильм ужасов" о зверствах ХАМАСа 7 октября.

Об этом сообщил посол Израиля в ООН Гилад Эрдан. По его словам, генсек ООН назвал деяния террористов зверством в худшем его проявлении.

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"Теперь мы увидим, изменятся ли его публичные заявления и действительно ли он понимает миссию Израиля по искоренению этого зла с лица земли и возвращению заложников домой", - прокомментировал Эрдан. 

По словам дипломата, если бы ООН придерживалась своих основополагающих принципов, Израиль и весь мир услышали бы это в первый же день войны.

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