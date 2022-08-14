



Генсека ООН обвинили в посягательстве на суверенитет КНДР

Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша обвинили в посягательстве на суверенитет Северной Кореи. Об этом заявили в МИД КНДР, комментируя информацию о том, что Гутерриш поддержал полную ликвидацию ядерного оружия в КНДР.



В Пхеньяне заявили, что позиция ООН противоречит Уставу организации.



В КНДР считают, что генсек ООН должен воздерживаться от любых действий, которые могут нанести ущерб его положению в качестве международного должностного лица.