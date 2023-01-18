



Генсек ООН спрогнозировал, когда может закончиться война в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не видит условий для окончания войны в Украине. По его прогнозу, война закончится, но не "в ближайшем будущем". Об этом он заявил, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает The Guardian.



Как отметил генсек, на данный момент, к сожалению, он не видит конца войне в Украине в ближайшем будущем. Кроме того, он пока не видит и возможности для серьезных мирных переговоров между двумя сторонами.



"Эта война закончится. Все заканчивается. Но я не вижу окончания этой войны в ближайшем будущем, к сожалению. Я не вижу шанса, что в теперешний момент могут быть мирные переговоры между двумя сторонами", - сказал он.



Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что намерен способствовать прекращению войны в Украине, так как мировое сообщество не может позволить, чтобы она продолжалась.