



Генсек ООН: Совбез пора реформировать

Совет Безопасности ООН в нынешнем его формате устарел по отношению к современным реалиям.



По данным Reuters, это признал генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш на пресс-конференции в Хиросиме.



По его словам, Совбез и Бреттон-Вудс сегодня соответствуют временам после Второй мировой войны, потому нуждаются в обновлении.



"Глобальная финансовая архитектура устарела, стала нефункциональной и несправедливой... Перед лицом экономических потрясений от пандемии COVID-19 и российского вторжения в Украину, она не смогла выполнить свою основную функцию глобальной сети безопасности", - подчеркнул Гутерриш.



Генсек ООН подчеркнул, что на саммите G7 растет осознание среди развивающихся стран того, что делается недостаточно для реформирования устаревших институтов.

