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Генсек ООН: Совбез пора реформировать
21.05.2023 18:15 Алина Груднева

Генсек ООН: Совбез пора реформировать

Совет Безопасности ООН в нынешнем его формате устарел по отношению к современным реалиям.

По данным Reuters, это признал генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш на пресс-конференции в Хиросиме.

По его словам, Совбез и Бреттон-Вудс сегодня соответствуют временам после Второй мировой войны, потому нуждаются в обновлении.

"Глобальная финансовая архитектура устарела, стала нефункциональной и несправедливой... Перед лицом экономических потрясений от пандемии COVID-19 и российского вторжения в Украину, она не смогла выполнить свою основную функцию глобальной сети безопасности", - подчеркнул Гутерриш.

Генсек ООН подчеркнул, что на саммите G7 растет осознание среди развивающихся стран того, что делается недостаточно для реформирования устаревших институтов.
 

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