



Генсек ООН предупредил: мир в "прискорбном состоянии"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на форуме в Давосе, что мир находится в "прискорбном состоянии" из-за множества взаимосвязанных проблем, включая изменение климата и войну в Украине.



По его словам, проблемы "скапливаются, как автомобили в аварии с цепной реакцией". Об этом сообщает Associated Press.



Гутерриш сказал, что "самые серьезные уровни геополитического разделения и недоверия между поколениями" подрывают усилия по решению глобальных проблем, которые также включают растущее неравенство, кризис стоимости жизни, вызванный стремительным ростом инфляции и энергетическим кризисом , затяжные последствия COVID-19. 19 пандемия, сбои в цепочке поставок и многое другое.



Говоря о ситуации в Украине, генсек ООН не был оптимистичен в отношении того, что война скоро закончится.



"Конец этой войне будет. Есть конец всему. Но я не вижу конца войны в ближайшем будущем. На данный момент я не думаю, что у нас есть шанс продвигать или выступать посредником в серьезных переговорах для достижения мира в краткосрочной перспективе", - сказал он.