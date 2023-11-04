



Генсек ООН осудил нападение на скорую помощь возле больницы Шифа в городе Газа

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш осудил нападение на скорую помощь возле больницы Шифа в городе Газа, где находился пациент, связанный с ХАМАС.



Гутерриш заявил: "Я в шоке, увидев изображения тел, брошенных на улице". В министерстве здравоохранения в Газе, под контролем ХАМАС, сообщили, что 15 человек погибли, а 26 получили ранения. Израиль подтвердил, что авиация осуществила атаку, подчеркнув: "Боевики ХАМАС использовали эту скорую машину, и нам известно, что террористическая организация часто использует скорые машины для перемещения боевиков и оружия".