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Генсек ООН осудил нападение на скорую помощь возле больницы Шифа в городе Газа
04.11.2023 08:09 Анатолий Кравченко

Генсек ООН осудил нападение на скорую помощь возле больницы Шифа в городе Газа

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш осудил нападение на скорую помощь возле больницы Шифа в городе Газа, где находился пациент, связанный с ХАМАС.

Гутерриш заявил: "Я в шоке, увидев изображения тел, брошенных на улице". В министерстве здравоохранения в Газе, под контролем ХАМАС, сообщили, что 15 человек погибли, а 26 получили ранения. Израиль подтвердил, что авиация осуществила атаку, подчеркнув: "Боевики ХАМАС использовали эту скорую машину, и нам известно, что террористическая организация часто использует скорые машины для перемещения боевиков и оружия".

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