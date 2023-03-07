



Генсек ООН Гутерреш приехал в Украину: подробности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш уже находится на территории Украины. Завтра у него запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.



"Генсек Антониу Гутерреш утром прибыл в Польшу. В настоящее время он находится в Украине по пути в Киев, где он в среду встретится с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить продление черноморского зернового соглашения во всех аспектах", - заявил он.



При этом Хак отметил, что это третий визит Гутерреша за последний год.



Напомним, Украина начала переговоры по продолжению зерновой инициативы. При этом с Россией общаются партнеры.



Отметим, что срок действия соглашения истекает 18 марта 2023 года. Ожидается, что Украина попросит стороны о продлении инициативы еще как минимум на один год.

