



Генсек НАТО Столтенберг посетил Бучу. Фото

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе неанонсированного визита в Украину посетил город Буча Киевской области. Об этом он рассказал на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.



Генсек Альянса сказал, что его "до глубины души поразило" то, что он увидел в Буче.



Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил в Telegram, что подарил Столтенбергу памятную монету с символами Бучи, изготовленную из российских пуль.



"Увиденные последствия разрушений и совершенных преступлений в городе глубоко поразили генсека. Он заверил, что НАТО продолжит оказывать беспрецедентную поддержку армии и народу Украины. Верю, что такая решимость будет непоколебимой и ускорит нашу победу", – написал он.



