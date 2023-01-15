



Генсек НАТО сообщил о дополнительных поставках тяжелого вооружения Украине

Украина в скором времени может ожидать дополнительных поставок тяжелого вооружения от западных стран. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает The Guardian.



Это заявление прозвучало накануне заседания Контактной группы по обороне Украины, которая координирует поставки оружия Киеву, которое состоится на следующей неделе на авиабазе Рамштайн в Германии.



"Недавние обещания относительно тяжелой военной техники важны, и я ожидаю, что в ближайшее время будет больше. Мы находимся в решающей фазе войны. Поэтому важно, чтобы мы предоставили Украине оружие, необходимое для победы", - сказал Столтенберг.



Отметим, что Киев уже давно настаивает на получении более тяжелого вооружения, в том числе танков, но западные страны неохотно идут навстречу, ссылаясь на опасения быть втянутыми в войну или спровоцировать Россию.



Напомним, США намерены передать Украине боевые машины пехоты Bradley в течение ближайших нескольких недель.