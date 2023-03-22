



Генсек НАТО: Ситуация по безопасности изменилась надолго

Даже если война в Украине закончится в ближайшие дни, обстановка в сфере безопасности изменилась надолго. Такую оценку высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 21 марта, на пресс-конференции в штаб-квартире альянса в Брюсселе, где он представил итоги работы НАТО в 2022 году, пишет DW.



По словам Столтенберга, "главное - чтобы Швеция и Финляндия быстро стали полноправными членами НАТО". Прием этих стран в альянс сделает их безопаснее, а НАТО - сильнее. К тому же этот шаг продемонстрирует, что двери альянса остаются открытыми, подчеркнул генсек организации.



Комментируя войну России против Украины, Столтенберг отметил, что для западных союзников "она была шоком, но не неожиданностью". "Военное вторжение РФ в Украину стало кульминацией модели агрессивных действий", - пояснил генсек НАТО.



При этом Столтенберг напомнил, что на саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года была принята стратегическая концепция, рассматривающая Россию как "самую существенную угрозу нашей безопасности", "вместе с сохраняющейся угрозой терроризма", а также констатирующая, что Китай представляет собой вызов интересам, безопасности и ценностям альянса.



Кроме того, Столтенберг подчеркнул, что на фоне войны России против Украины многие страны-члены альянса объявили об увеличении военных расходов.



"Теперь эти обещания должны превратиться в реальные деньги, контракты и конкретное оборудование. Потому что расходы на оборону лежат в основе всего, что мы делаем", - отметил генсек НАТО. При этом он выразил ожидание, что на саммите альянса в Вильнюсе в июле 2023 года государства-члены возьмут на себя еще более амбициозные обязательства в плане военных бюджетов.



По данным Столтенберга, 2022 год стал восьмым подряд годом увеличения расходов на оборону в Европе и Канаде. В общей сложности с 2014-го они выросли на 350 млрд долларов США.



Как отмечается на сайте НАТО, в настоящее время альянс находится в процессе согласования новых целей по объемам производства боеприпасов и ведет переговоры с оборонной промышленностью в этой связи.



Кроме того, НАТО усиливает меры по защите критической национальной инфраструктуры, включающей пролегающие под водой кабели и трубопроводы, "в частности, путем создания координационной ячейки по подводной инфраструктуре и совместной оперативной группы НАТО-ЕС".