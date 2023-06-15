



Генсек НАТО сделал заявление об F-16: обучение украинских пилотов началось

Союзники по НАТО уже начали обучение украинских пилотов на самолетах F-16. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время общения со СМИ перед заседанием "Рамштайна", которое, напомним, пройдет в четверг, 15 июня, в Брюсселе. Правда, когда именно передадут истребители, Столтенберг не уточнил.



"Во-первых, я приветствую решение нескольких стран-членов Альянса и далее поддерживать Украину во время обучения пилотов. И также позже мы можем принять решение о предоставлении реактивных самолетов 4-го поколения F-16", - сказал генсек НАТО.



Он также поблагодарил Данию за то, что она играет руководящую роль в обеспечении этих вопросов, и готовность обучать украинских пилотов, сообщает РБК-Украина.



"Когда конкретно это решение будет принято еще не известно. Но уже ясно, что обучение началось и это позволяет нам предоставить самолеты. Потому что будут готовы пилоты, которые могут ими управлять", - сказал Столтенберг в ответ на вопрос о предоставлении Украине F-16.



Напомним, тема обучения украинских пилотов должна стать ключевой в ходе встречи министров обороны стран-союзников Украины в формате "Рамштайн", которая проходит 15 июня.



Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на встрече планируется обсуждение вопросов подготовки пилотов и логистики с командами министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других стран коалиции.



Вопрос обучения украинских пилотов на F-16 стал одним из главных после того, как в мае президент США Джо Байден поддержал такую инициативу. Тем не менее, пока ни одна страна официально не подтвердила готовность поставлять Украине истребители.