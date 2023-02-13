



Генсек НАТО: Путин начал новые наступательные действия в Украине

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, президент России Владимир Путин вместо готовности к миру в Украине начинает новые наступательные действия. Об этом заявил на брифинге в понедельник.



"Почти через год после вторжения Путин не готовится к миру, а начинает новые наступательные действия", - отметил Столтенберг и добавил, что именно поэтому военная поддержка Киева всем необходимым на поле боя так важна.



Скорость спасет жизни. Если Путин выиграет в Украине, это станет сигналом для авторитарных государств в мире "о возможности использования силы для своих внешнеполитических целей, добавил генсек Альянса", - заявил генсек НАТО.



Он подчеркнул, что НАТО "будет поддерживать Украину столько, сколько нужно".



Позже, отвечая на вопрос журналистов, Столтенберг уточнил, что, по его мнению, повторное наступление России в Украине "уже началось", это видно по количеству дополнительных сил, которые российская сторона направляет на восток Украины.



"Для меня это лишь подчеркивает важность своевременности в поставках Украине оружия, оборудования, запчастей. Чем быстрее мы это сделаем, тем больше жизней мы спасем и проложим путь к мирному решению конфликта", - считает генсек НАТО.



Напомним, 14 февраля в Брюсселе начнется двухдневная встреча министров обороны государств-членов Североатлантического альянса, а также встреча Контактной группы по вопросам помощи Украине в формате "Рамштайн".



По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, главные вопросы повестки дня "Рамштайн" - защита украинского неба, в том числе через привлечение авиационной платформы; развитие "танковой коалиции"; формирование запаса прочности по боеприпасам; тренинговые программы для наших воинов; стабильность поддержки - логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация "Военного Шенгена".