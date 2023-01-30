



Генсек НАТО прибывает в Японию для укрепления двусторонних связей

В понедельник в Японию прибывает глава Североатлантического альянса. Ожидается, что он обсудит укрепление двусторонних отношений НАТО с Японией в условиях, когда происходит наращивание сотрудничества между Россией и Китаем.



В ходе своего трехдневного визита в Японию Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет переговоры с премьер-министром Кисида Фумио и другими официальными лицами.



Ожидается, что Столтенберг обменяется мнениями по вопросу об усилении взаимодействия между НАТО и демократическими странами Индо-Тихоокеанского региона, в том числе Японией.



В июне прошлого года Кисида первым из японских премьер-министров побывал на саммите НАТО, который состоялся в Испании.



Блок НАТО, который является самым крупным военным альянсом, объединяющим 30 стран, принял на этой встрече документ, именуемый Стратегической концепцией. В нем отмечается важность для НАТО Индо-Тихоокеанского региона с учетом того, что развитие событий в данном регионе способно непосредственно сказываться на евроатлантической безопасности.