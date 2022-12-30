



Генсек НАТО: Поставки Украине оружия - это самый быстрый путь к миру

В НАТО призвали Германию и другие страны Североатлантического союза продолжить поставки оружия Украине, поскольку это самый быстрый путь к миру. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.



"Это может звучать парадоксально, но военная поддержка Украины - это самый быстрый путь к миру", - заявил Столтенберг.



Также он заявил, что считает украинские атаки на военные объекты в России абсолютно законными. "Каждая страна имеет право защищать себя. Украина тоже", - сказал Столтенберг.



Отвечая на вопрос, поддерживает ли он предоставление Украине ракет средней дальности, Столтенберг сказал, что "существует постоянный диалог между союзниками и Украиной относительно конкретных систем".



Он также отметил, что ранее союзники по НАТО уже поставляли Украине системы дальнобойности. К ним относятся ракетные установки HIMARS, дальнобойная артиллерия и беспилотники.



Напомним, недавно стало известно, что в США рассматривают возможность передачи Украине боевых машин M2 Bradle в рамках последующего пакета военной поддержки.