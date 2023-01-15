



Генпрокурор: обвиняемые стали обвинителями

Государственный прокурор Амит Исман предупредил об опасности увеличения числа атак против прокуратуры и государственных свидетелей.



В своей речи, произнесенной на ежегодной конференции Ассоциации публичного права в Хайфе, Исман говорил об атаках против команды обвинителей, ведущую процесс против премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



Он сказал: "Есть те, кто стремится подорвать нашу легитимность в глазах широкой общественности. Обвиняемый становится обвинителем, а осужденный - жертвой системы".



Исман также высказался по поводу закона об юридических советниках Ярива Левина. Закон гласит, что мнение юридических советников не будет обязательным для премьер-министра и министров, но Исман заявил, что политика правоприменения должна быть единой: "Иначе министерства правительства могут попытаться продвигать разные и противоположные интересы".