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Генпрокурор: обвиняемые стали обвинителями
15.01.2023 09:26 Аркадий Бочаровский

Генпрокурор: обвиняемые стали обвинителями

Государственный прокурор Амит Исман предупредил об опасности увеличения числа атак против прокуратуры и государственных свидетелей.

В своей речи, произнесенной на ежегодной конференции Ассоциации публичного права в Хайфе, Исман говорил об атаках против команды обвинителей, ведущую процесс против премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Он сказал: "Есть те, кто стремится подорвать нашу легитимность в глазах широкой общественности. Обвиняемый становится обвинителем, а осужденный - жертвой системы". 

Исман также высказался по поводу закона об юридических советниках Ярива Левина. Закон гласит, что мнение юридических советников не будет обязательным для премьер-министра и министров, но Исман заявил, что политика правоприменения должна быть единой: "Иначе министерства правительства могут попытаться продвигать разные и противоположные интересы".

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