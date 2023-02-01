



Генпрокурор Нью-Йорка просит ввести новые санкции против Трампа

Генеральный прокурор Нью-Йорка во вторник попросила судью наложить санкции на бывшего президента США Дональда Трампа, его взрослых детей, организацию Трампа и их адвокатов за ответы на иск о гражданском мошенничестве на 250 миллионов долларов.



В иске генерального прокурора Летиции Джеймс в сентябре прошлого года ответчики обвинялись в причастности к десятилетней схеме манипулирования стоимостью активов и собственным капиталом Трампа, чтобы побудить банки и страховщиков предоставить лучшие условия. 26 января ответчики подали формальные “ответы”, в которых они все отрицали или утверждали, что недостаточно информированы.



В письме судье Артуру Энгорону, Джеймс утверждает, что многие ответы были “явно ложными”, легкомысленными или иным образом неуместными. Она считает, что Трампы должны потерять часть своей защиты, а также “столкнуться с санкциями”.