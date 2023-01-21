



Генпрокурор: Нетаниягу давно надо было объявить неправоспособным



Моше Ладор, бывший государственный прокурор, дал интервью сегодня, 21 января, программе "Встреча с прессой" на 12-м канале ТВ.



Журналист Бен Каспит спросил, считает ли Ладор, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен был быть объявлен неправоспособным - на фоне реформы судебной системы, возглавляемой Яривом Левина. Реформа в глазах части общественности связана с его личным судом.



Ладор ответил: "Не сейчас, давно. Премьер-министр, в отличие от министра сельского хозяйства, имеет власть над всей системой, и за все, что происходит, он несет ответственность, он также активен во всех областях, и против него выдвинуто обвинительное заключение, которое шокирует любого, кто его читает. Обвинительный акт суров и чрезвычайно тяжел. То, что доказательства подтверждают фактическую историю, рассказанную в обвинительном заключении, это серьезные правонарушения, с юридической точки зрения. Вся группа старших адвокатов, юридический советник правительства сейчас или юридический советник в то время, пришли к выводу не только о том, что история основана на этих доказательствах, но и о том, что они могут доказать это вне всяких разумных сомнений".



Ладор заявил: "В событиях, свидетелями которых мы стали, могут играть роль всевозможные другие течения, но в значительной степени все происходит из-за Нетаниягу. Это единственное объяснение, почему Биби делает разворот на 180 градусов в отношении твердых позиций, которые он занимал в прошлом, таких как защита верховенства закона и Верховного суда "