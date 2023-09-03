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Генпрокурор Ливии требует деталей встречи главы МИД с Эли Коэном
03.09.2023 09:34 Алина Груднева

Генпрокурор Ливии требует деталей встречи главы МИД с Эли Коэном

Генеральный прокурор Ливии Аль-Седик аль-Сур инициировал создание комиссии, которая займется расследованием встречи между министром иностранных дел страны и главой МИД Израиля Эли Коэном.

Он хочет получить все детали встречи.

По словам генпрокурора страны, миссия по установлению фактов будет расследовать нарушения Ливией правил "бойкота" Израиля и "установит степень ущерба интересам" страны.

Встреча министра с Коэном наделала много шума в августе. Когда информация попала в публичную плоскость, премьер-министр Ливии Абдулхамид ад-Дбейба в воскресенье вечером отстранил от должности министра иностранных дел страны Наджлу Мангуш и начал против нее расследование,

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