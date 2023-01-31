



Генпрокуратура РФ внесла издание Meduza в реестр "нежелательных"

Созданная в 2014 году в Латвии Meduza стала одним из самых читаемых и цитируемых изданий на российском медиарынке. В апреле 2021 года ее внесли в реестр "СМИ-иностранных агентов", в марте 2022 года – заблокировал Роскомнадзор. Теперь она стала "нежелательной" в России организацией, с этого момента ее деятельность в России запрещена, а участие в ее работе влечет уголовную ответственность.



"Установлено, что деятельность издания представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ.



В редакционном заявлении Meduza говорится, что изданию страшно за своих читателей и контрагентов. Журналисты обеспокоены и тем, что будет с их близкими и друзьями. В заявлении подчеркивается, что Meduza по-прежнему верит “в то, что делает, в свободу слова и демократическую Россию”. Редакция пообещала жестко противостоять давлению.



Meduza попросила читателей не отписываться от нее в социальных сетях и пообещала в ближайшее время выпустить материал о том, как читать и поддерживать издание, оставаясь в безопасности.

"Самое главное – Meduza работала, работает и будет продолжать работать – таково редакционное решение”, – заявила сооснователь и генеральный директор Галина Тимченко. “Мы, естественно, сделаем все, чтобы наши читатели могли нас читать, но не рисковали при этом ни своими деньгами, ни безопасностью, ни своей свободой, ни своими нервами".



После признания "нежелательными" журналистам Meduza грозит уголовная ответственность, а ее читателям, как минимум, административная. За участие в работе "нежелательной организации" можно получить от штрафа в 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до четырех лет. Для руководителей "нежелательных" организаций предусмотрено до шести лет лишения свободы.



Предоставление, сбор средств или оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для деятельности нежелательной организации грозит наказанием от обязательных работ до лишения свободы на срок до пяти лет. Предусмотрена ответственность и за публикацию материалов нежелательных организаций, для граждан это штраф до 15 тысяч рублей, для юрлиц – до ста тысяч. При повторном нарушении может грозить уголовная ответственность.

Случаи, когда российские суды назначали штрафы за репосты материалов "нежелательных" организаций, уже были.