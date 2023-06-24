



Генпрокуратура РФ предупредила: "правовая оценка" Пригожину тянет от 12 до 20-ти

Действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка в рамках уголовного дела. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре РФ.



"Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа. Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ, и уточняется, что "за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет".