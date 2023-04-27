



Генпрокуратура: Милчен не приедет давать показания по делу Нетаниягу



"Бизнесмен Арнон Милчен объявил, что он не приедет в Израиль для дачи показаний в рамках дела 1000 (дело о подарках)", - заявил представитель государства в суде по делу премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



Представитель государства сказал, что Милчен готов дать показания по видеосвязи, и судьям предстоит решить, принимать ли его показания, если они будут даны таким образом.



На протяжении последних дней в суде продолжал давать показания глава следственной группы по делам Нетаниягу Шломо Мешулам. Мешулам возглавлял следственную группу, которой было поручено расследовать дело 1 000 и дело 2 000. Он подвергся перекрестному допросу со стороны адвоката Ирис Нив-Сабаг, которая представляет интересы издателя газеты "Едиот Ахронот" Нони Мозеса. Мозес обвиняется в предложении взятки и обещании взятки. Нетаниягу обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении доверием по делу 2 000.