



Генералы: армия начнет ощущать последствия отказничества через две недели

Как сообщает общественная телерадиокомпания КАН, на воскресном совещании премьер-министра Биньямина Нетаниягу с генералами, в котором также участвовали министр обороны Йоав Галант и советник по национальной безопасности Цахи Анегби, военные руководители предупредили Нетаниягу, что армия начнет реально ощущать последствия отказов от службы в резерве через две недели.



По данным КАН, военные сказали Нетаниягу, что боеготовность ЦАХАЛа ухудшится в случае конституционного кризиса, ущерба для международного авторитета ЦАХАЛа или принятия основного закона, который расширит возможности освобождения от призыва для учащихся ешив.



Нетаниягу ответил, что он пытается найти компромисс по этому спорному закону, и после этого встретился по этому вопросу с министром юстиции Яривом Левиным и главой партии ШАС Арье Дери, сообщает КАН.



Около 10 тыс. резервистов, которые часто добровольно выходят на службу, заявили, что больше не будут этого делать в прошлом месяце, после того как коалиция продвинула первый крупный законопроект, связанный с реорганизацией судебной системы. Резервисты, многие из которых выполнили свои угрозы, предупредили, что они не смогут служить в “недемократическом Израиле”, в который, по мнению некоторых, превратится страна, если планы правительства по реорганизации судебной системы будут реализованы.