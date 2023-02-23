



Генеральный директор Управления аэропортов ушел в отставку

Генеральный директор Управления аэропортов генерал-майор Хагай Тополански объявил о своей отставке в ответ на рекомендацию министру транспорта Мири Регев уволить его. Тополянский написал в своем заявлении об отставке, что “в последнее время видел, как политика преобладает над производительностью и ценностями”.



Известно, что Тополански, который был назначен на эту должность шесть месяцев назад во время правления министра Мейрав Михаэли, не ладил с председателем Ицхаком Гершоном, который был назначен во время предыдущего срока Мири Регев, и поэтому многие воспринимают его увольнение как политическое.