



Генеральный директор El Al: мы не позволим бойкотировать премьер-министра





Генеральный директор авиакомпании El Al Дина Бен Таль Ганассия объявила, что запланированный рейс премьер-министра Биньямина Нетаниягу и его супруги в Рим, который должен был вылететь в четверг, укомплектован и вылетит по расписанию в назначенный день.



"Мы не будем поддерживать бойкоты любого рода, и уж точно не против премьер-министра Израиля", - говорится в сообщении. Кроме того, было заявлено, что "для нас большая честь лететь с премьер-министром с политической миссией, так мы делали всегда и так будем делать в будущем".