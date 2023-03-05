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Генеральный директор El Al: мы не позволим бойкотировать премьер-министра
05.03.2023 20:41 Аркадий Бочаровский

Генеральный директор El Al: мы не позволим бойкотировать премьер-министра



Генеральный директор авиакомпании El Al Дина Бен Таль Ганассия объявила, что запланированный рейс премьер-министра Биньямина Нетаниягу и его супруги в Рим, который должен был вылететь в четверг, укомплектован и вылетит по расписанию в назначенный день. 

"Мы не будем поддерживать бойкоты любого рода, и уж точно не против премьер-министра Израиля", - говорится в сообщении. Кроме того, было заявлено, что "для нас большая честь лететь с премьер-министром с политической миссией, так мы делали всегда и так будем делать в будущем".

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