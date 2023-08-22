



Генерала Суровикина освободили от занимаемой должности

«Генерал армии Сергей Суровикин освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу и находится в распоряжении Минобороны». , рассказал РБК источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил источник, осведомленный о кадровом решении в Минобороны.



«В настоящее время он в краткосрочном отпуске», — уточнил один из источников.



Ранее о снятии Суровикина с поста главкома ВКС сообщал бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов . По словам одного из собеседников РБК, после снятия с поста командующего Воздушно-космическими силами Суровикин перестал быть заместителем командующего военными действиями против Украины.

