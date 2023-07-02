



Генерал в отставке: Израиля больше никто не боится



На фоне растущей в последнее время напряженности в сфере безопасности в Иудее и Самарии и после попытки запуска ракеты из Дженина в сторону израильской территории генерал-майор Йом Тов Самия дал свои оценки происходящему в интервью радио 103FM.



В начале беседы он поделился своей позицией относительно перемен в Иудее и Самарии. По его словам: "Во-первых, напомню, что моя последняя должность - командующий Южным командованием, я служил во всех дивизиях. Я прошел через все командования, поэтому я, наверное, кое-что знаю о всех дивизиях, много чего знаю. Я уже 20 лет утверждаю то, что говорил когда еще был в военной форме, и поверьте мне те, кто слушает меня сейчас, знают, что я говорил это и тогда, я говорю это после размежевания - у Государства Израиль, в целом, нет долгосрочной стратегии, стратегии на будущее, на 70 лет вперед".



"У нас нет долгосрочной стратегии ни в одной сфере. Почти во всех ситуациях наша реакция зависит от того, что происходит в данный момент. Что политически интересует руководство в тот момент. Я после ухода из Ливана или бегства из Ливана, не то чтобы считаю, что мы не должны были уйти, но я говорил о том, что если мы выходим, мы меняем правила игры. Мы сделали односторонний шаг, если после этого вы измените правила игры, надо было дать понять армии, что выпущенная из Ливана ракета, даже если она упала в открытом поле, с нашей точки зрения, упала на детский сад. Это наш ответ. Все разговоры о том, что это соразмерный ответ, привели к тому, что по потенциалу сдерживания Государства Израиль был нанесен достаточно серьезный удар. Сегодня Государство Израиль никто не боится", - добавил он.



Генерал рассказал о том, что бывший премьер-министр, ныне покойный Ариэль Шарон, приступил к операции "Защитная стена" после того, как понял, что существует общественный консенсус. По его словам, " все потому что у нас нет стратегического видения. Прежде всего, программа ПРО Железный купол - это не решение проблемы. Мы сознательно защитили себя Железным Куполом, как будто мы решили проблему. Мы ее не решили, потому что сдерживание постепенно рушится, и тот факт, что у вас все еще есть возможность активировать Железный Купол, так что вы предотвращаете потери, это важно, я не преуменьшаю, но оборона на таких уровнях не устраняет наступательный потенциал врага”.