



Генерал Суровикин - Пригожину: остановитесь

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал Сергей Суровикин призвал россиян не слушать основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.



"Я обращаюсь к руководству, командирам и бойцам ЧВК Вагнер". Мы вместе с вами прошли трудный путь. Мы вместе с вами воевали, несли потери и побеждали. Мы одной крови, мы воины. Я призываю остановиться", - сказал он.



По словам Суровикина, украинцы "только и ждут", когда в России обострится внутренне политическая обстановка.