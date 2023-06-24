Генерал Суровикин - Пригожину: остановитесь
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал Сергей Суровикин призвал россиян не слушать основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
"Я обращаюсь к руководству, командирам и бойцам ЧВК Вагнер". Мы вместе с вами прошли трудный путь. Мы вместе с вами воевали, несли потери и побеждали. Мы одной крови, мы воины. Я призываю остановиться", - сказал он.
По словам Суровикина, украинцы "только и ждут", когда в России обострится внутренне политическая обстановка.
Генерал Суровикин, Маугли хренов, призывает не слушать повара (унылая хуйня, с понтовой пушки поржал) https://t.co/y4IY38kOmb #ежг #Пригожин #всрф pic.twitter.com/7Zibv8WeoL— Necro Mancer (@666_mancer) June 24, 2023