Генерал Суровикин арестован

Замкомандующего объединенной группировкой российских войск в Украине генерал Сергей Суровикин арестован. Эту информацию The Moscow Times сообщили два источника, близких к аппарату Минобороны. Официально ведомство никак не комментировало эти сведения.



«Там история с ним была не „ОК“. Для власти. Больше ничего не могу говорить», — прокомментировал причину ареста один из источников.

«В контексте Пригожина. Видимо он [Суровикин] выбрал сторону [Пригожина во время мятежа] и его за яйца хватанули», — сказал второй источник. На вопрос о том, где сейчас находится генерал, он ответил: «Эту информацию у нас даже по внутренним каналам не комментируют».



Слухи об аресте Суровикина ранее опубликовал военный блогер Владимир Романов. По его информации, генерала арестовали ещё 25 июня — на следующий день после мятежа ЧВК «Вагнер» под предводительством Евгения Пригожина.



По словам источника The Moscow Times, не совсем понятно, был ли Суровикин в курсе бунта Пригожина. «Он себя повел не особо покорно, когда поставили задачу читать текст на камеру и разруливать, слишком дерзил руководству», — сказал источник. Из-за этого, по его словам, могло сложиться впечатление, что Суровикин входит в «пригожинской коалицию».



Генерал "Армагеддон", обладатель высшего генерального звания в российской армии - наравне с министром обороны Сергеем Шойгу, прославившийся ракетными обстрелами энергообъектов в Украине, Суровикин исчез сразу же после мятежа, пишет The Guardian. Он «три дня не выходит на связь со своей семьей», пишет экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Не отвечает и его охрана.