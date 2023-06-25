



Генерал США отменил поездку в Израиль и Иорданию из-за ситуации в России

Высокопоставленный военный чиновник США генерал армии Марк Милли отменил запланированную поездку на Ближний Восток из-за ситуации в России, сообщил его пресс-секретарь.



Милли, который должен был отправиться в Израиль и Иорданию, также говорил в субботу со своим украинским коллегой, говорится в отдельном заявлении офиса генерала.



МИД России предостерег Запад от попыток воспользоваться восстанием, возглавляемым лидером Вагнера Евгением Пригожиным.



В заявлении МИД РФ в субботу говорилось: “Мы предостерегаем западные страны от даже намека на использование внутренней ситуации в России для достижения своих русофобских целей”. В нем утверждалось, что “мятеж на руку врагам России”, и подчеркивалось, что российская общественность поддерживает президента Владимира Путина.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что “любой переворот, любая проблема, возникающая в тылу врага, отвечает нашим интересам”.