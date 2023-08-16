



Генерал Марк Милли оценит степень ущерба готовности ЦАХАЛа

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли намерен посетить Израиль.



По данным газеты Walla, его поездка в Еврейское Государство состоится на следующей неделе.



Ожидается, что Милли проведет переговоры с министром обороны Йоавом Галантом и начальником Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви.



Визит генерала позволит администрации Байдена оценить степень ущерба, нанесенного боеготовности Армии обороны Израиля из-за отказа резервистов выходить на службу в знак протеста против правовой реформы.



В настоящее время неизвестно, запланирована ли встреча Милли с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.