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Генерал Марк Милли оценит степень ущерба готовности ЦАХАЛа
16.08.2023 17:40 Алина Груднева

Генерал Марк Милли оценит степень ущерба готовности ЦАХАЛа

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли намерен посетить Израиль.

По данным газеты Walla, его поездка в Еврейское Государство состоится на следующей неделе.

Ожидается, что Милли проведет переговоры с министром обороны Йоавом Галантом и начальником Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви.

Визит генерала позволит администрации Байдена оценить степень ущерба, нанесенного боеготовности Армии обороны Израиля из-за отказа резервистов выходить на службу в знак протеста против правовой реформы.

В настоящее время неизвестно, запланирована ли встреча Милли с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

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