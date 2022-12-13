



Генерал-майора ФСИН сдала любовница

В Головинском суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела генерал-майора Андрея Быкова, бывшего начальника научно-исследовательского института ФСИН России, которого обвиняют в коррупции, сообщает «Коммерсантъ».



В ходе первого заседания адвокатам подсудимого отказали в возвращении дела прокурору для устранения грубых ошибок, которые могут повлиять на справедливость приговора.



Напомним, в сентябре 2022 года завершилось расследование по делу Быкова, которое возбудили после заявления Алевтины Вилковой, бывшей любовницы генерал-майора, занимавшей должность замдиректора НИИ ФСИН.



Согласно показаниям Вилковой, она передавала взятки Быкову как минимум общей суммой 4 млн рублей. Также известно о получении Вилковой премии в размере 5 млн рублей. Кроме этого, следствию известны другие эпизоды коррупции.



Быков свою вину не признает. Генерал-майор считает, что его оклеветала Вилкова из мести.