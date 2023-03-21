



Генерал ЦАХАЛа: в момент кризиса лидеры переворота спрячутся за спиной Галанта



Генерал Исраэль Зив, бывший начальник оперативного управления ЦАХАЛа, выступил в эфире радио 103FM и прокомментировал сообщение, согласно которому министр обороны Йоав Галант дал понять, что уйдет со своего поста, если правовая реформа будет полностью принята.



"Ситуация такова, что лидеры реформы или правового переворота на самом деле не являются теми, кто будет на переднем крае ожидаемых кризисов, и поэтому в значительной степени им удобно прятаться за спинами других министров", - отметил он.



Он говорит: "В случае с Галантом, он не является инициатором реформы и не стоит за ней, но именно ему предстоит столкнуться с ожидаемым кризисом безопасности. Нет сомнений, что ЦАХАЛ без части резервных формирований - это в лучшем случае искалеченная армия. Ущерб безопасности непоправим".





"Бензин уже разлили, непонятно, что это за спичка, которая ее зажжет", - отметил он и добавил: "Еще несколько пилотов, которые не придут на сборы - и мы в этом коллапсе. Мы видим, как Насралла поднимает голову. Мы слышим это в его речах, он видит израильскую слабость".