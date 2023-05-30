



Генерал Болдвин: Украина несомненно победит в войне с Россией

Действия ВСУ направлены на то, чтобы эффективно убивать врагов. Украина несомненно победит в войне с Россией. Об этом заявил американский генерал-майор в отставке Дэвид Болдвин, до лета прошлого года командовавший Национальной гвардией Калифорнии.



"Нет сомнений в том, что вооруженные силы и спецслужбы Украины выиграют эту войну. Сколько времени это займет? Мы не знаем, но они определенно на правильном пути", - сказал он в интервью РБК-Украина.



При этом он отметил, что как партнер Вооруженных сил Украины может "гордиться эффективностью, самоотверженностью и доблестью ВСУ".



Отвечая на вопрос об ожидаемом контрнаступлении ВСУ, генерал заявил: "Я думаю, время покажет, и мы увидим колоссальный успех. Потому что помните, военные действуют способами, которые не рассчитаны на то, чтобы произвести впечатление на прессу. Они рассчитаны на то, чтобы убивать врагов и побеждать в войне".



Также по словам генерала, украинская армия лучше и мощнее российской, однако войска РФ все еще обладают смертоносными возможностями.



"Невозможно сравнивать. Украинская армия очень хорошо управляема. У них большой боевой опыт с 2014 года, отличная организация, и они борются за то, во что искренне верят - за свою Родину. Вы противопоставляете это российской армии, которая, я бы сказал, стала бумажным тигром", - заявил он.



Генерал подчеркнул, что, несмотря на поражения на поле боя, у российской армии все еще есть смертоносные возможности, от которых страдают украинцы. Речь идет о ракетах, технологических системах и ядерном потенциале. Однако с точки зрения могущества, по мнению Болдвина, у украинского войска есть преимущество.



"Но с точки зрения боевого могущества нет сравнения - украинская армия намного лучше. Я думаю, посол Волкер лучше сказал, что российская армия больше не является второй армией мира, теперь она является второй лучшей армией в Украине", - сказал американский генерал.



Отметим, что до начала полномасштабного вторжения российскую армию называли "второй армией мира". По данным рейтинга Global Firepower, самой мощной является армия США.



До 24 февраля 2022 Украина была во второй десятке рейтинга, но в этом году поднялась на 15 строчку. России до сих пор отводят второе место, хотя аналитики отмечают, что война показала проблемы РФ.