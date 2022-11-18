



"Генерал Армагеддон разобьет ВСУ за 60 дней"

Российские СМИ публикуют “стратегический обзор” "полковника США в отставке" Дугласа Макгрегора.



Отвод российских войск с одного берега Днепра в Херсоне на другой — это новая стратегия генерала Сергея Суровикина.



"Москва полна решимости решить проблему как можно быстрее и с такой силой, насколько это необходимо. Больше не будет никакой путаницы. <…> Стратегия, доблесть и огневая мощь побеждают в войнах. Российский генерал Сергей Суровикин, похоже, осознал этот факт, и именно поэтому он принял непопулярное решение отступить", — высказал полковник своё мнение в интервью Eurasia Review.



"У меня складывается такое впечатление, по некоторым оценкам, вся экономика и социальная структура Украины рухнут в течение 60 дней. Некоторые говорят, что прямо сейчас в Украине проводится всеобщая мобилизация, в которую могут входить женщины, потому что их кадровая база исчерпана. И помните, люди продолжают покидать Украину настолько, насколько это возможно, потому что никто не хочет застрять в стране, в которой скоро не будет электричества, воды и пищи. Ситуация в Украине ужасная”, — сказал Макгрегор.



