



Гендиректор TikTok: приложение не делилось данными США с правительством Китая

Принадлежащее китайцам приложение для создания коротких видео с более чем 150 миллионами американских пользователей никогда не делилось и не будет делиться данными пользователей США с правительством Китая. Об этом заявил Генеральный директор TikTok Шоу Зи Чу.



“TikTok никогда не делился и не получал запросов на передачу данных пользователей США правительству Китая. TikTok также не удовлетворил бы такой запрос, если бы он когда-либо был сделан”, — заявил Чу в четверг, согласно письменным показаниям, опубликованным во вторник вечером.



Он добавил, что материнская компания TikTok ByteDance не принадлежит и не контролируется каким-либо правительством или государственным учреждением. “Позвольте мне заявить однозначно: ByteDance не является агентом Китая или какой-либо другой страны”, — добавил Чу.



