



Гендиректор Совета поселений: "Пришло время разморозить более 8000 единиц жилья"

Шира Либман, гендиректор Совета поселений Иудеи и Самарии, сегодня, 21 февраля, приняла участие в конференции медиахолдинга "Бе-Шева".



Либман прокомментировала заседание Высшего совета по планированию, которое состоится на этой неделе: "Предыдущее правительство Беннета и Лапида фактически заморозило строительство тысяч единиц жилья. Предыдущее правительство не выполнило соглашение по Авьятару, остановило процессы развития инфраструктуры и так далее. Пришло время вытащить из морозильника Иудею и Самарию, разморозить более 8 тысяч единиц жилья, начать строить и развивать весь регион. С этой сцены я хочу заявить без стыда и во всеуслышание, мы находимся здесь в Иудее и Самарии, мы скоро вернемся в Хомеш и, с божьей помощью, на всю северную Самарию"



Фото: Меир Элифор, Бе-Шева