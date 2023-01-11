



Гендиректор "Почты России" получил израильский паспорт

Телеграм-канал Марата Баширова «Политджойстик» 11 января сообщил о том, что Максим Акимов, теперь уже бывший гендиректор «Почты России» получил паспорт гражданина Израиля, а заявление об увольнение прислал по почте. Позднее в этом телеграм-канале появился еще один пост — о том, что начато расследование обстоятельств бегства Максима Акимова в Израиль.



Канал Калуга 24 попросил Максима Акимова прокомментировать эти сообщения.



«Я в Москве и никуда не собираюсь» (ну, кроме Калуги, на выходных буду)))",

- написал он.



Гендиректором «Почты России» назначен бывший глава «Национальной лотереи» Михаил Волков. 11 января он официально вступил в должность. Какую должность займет Максим Акимов, пока не известно.