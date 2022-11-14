



Гендиректор офиса Нетаниягу не хотел идти в тюрьму за завод по сборке автобусов



14 ноября возобновился судебный процесс над Биньямином Нетаниягу.



В качестве свидетеля выступил бухгалтер Зеев Фельдман, который был бизнес-менеджером Арнона Мильчена и Джеймса Пэкера. По словам Фельдмана, он предложил продвигать строительство завода по сборке автобусов и поездов в Израиле, где рабочими были бы палестинцы и иорданцы, а продукция экспортировалась бы в страны Ближнего Востока.



Для создания завода требовалось провести соответствующие законы. Мильчен обратился к тогдашнему премьер-министру Нетаниягу с просьбой продвигать эту идею. Позже Фельдман встретился с генеральным директором канцелярии премьер-министра того времени Эялем Габбаем, который выразил сомнения в принятии закона. "Он сказал, что не готов сесть в тюрьму за такое законодательство", - сказал Фельдман, добавив: "Это заявление показалось мне чрезмерным".