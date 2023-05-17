



Гендиректор МВД об очередях за загранпаспортами: вчера было пусто



Генеральный директор управления по делам народонаселения и иммиграции Эяль Сисо в интервью радио Ynet прокомментировал пайлот Министерства внутренних дел по выдаче паспортов без предварительной записи.



Сисо сказал, что "пока что все работает очень бойко". Сисо сказал: "Мы удваиваем темпы выдачи, во всех четырех бюро, которые мы открыли (Иерусалим, Тель-Авив, Беэр-Шева и Хайфа), мы ежедневно выдаем по 6 000 паспортов. В воскресенье были огромные очереди, вчера они уменьшились, и я должен сказать, что в течение всего дня бюро иногда были пустыми, люди заходили понемногу".