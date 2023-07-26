



Гендиректор Минздрава умоляет медиков: не уезжайте из Израиля

Гендиректор Министерства здравоохранения Моше Бар Симан-Тов призвал медиков, рассматривающих возможность отъезда из Израиля из-за правовой реформы, отказаться от таких планов.



Он подчеркнул, что ему понятна такая реакция, но все равно он взывает не идти на такой шаг, поскольку "у нас нет другой страны".



"Я действительно считаю, что ни у кого из нас нет привилегии отказываться ни от страны, ни от системы здравоохранения", - отметил он.



Гендиректор Минздрава считает, что не стоит опускать руки на фоне политических разногласий.



"Не опускайте руки, оставайтесь здесь, и вы будете принимать участие в установлении правил. Мы стремимся к тому, чтобы вы могли продолжать работать и принимать правильные решения, а также не допускать, чтобы споры влияли на работу системы здравоохранения", — подчеркнул он.

