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Гендиректор Минздрава провел экстренное совещание из-за дефицита врачей
03.08.2023 15:27 Алина Груднева

Гендиректор Минздрава провел экстренное совещание из-за дефицита врачей

Генеральный директор Министерства здравоохранения Моше Бар Симан-Тов провел экстренное совещание относительно дефицита врачей в Израиле.

Мероприятие состоялось в среду, 2 августа.

В частности, он встретился с директорами медицинских учреждений, чтобы обсудить вопрос относительно того, что многие врачи намерены покинуть страну из-за правовой реформы.

Ожидается, что около 500 медиков выедут из Израиля, что приведет к крайне тяжелому кризису в сфере здравоохранения в стране.

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