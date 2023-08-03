



Гендиректор Минздрава провел экстренное совещание из-за дефицита врачей

Генеральный директор Министерства здравоохранения Моше Бар Симан-Тов провел экстренное совещание относительно дефицита врачей в Израиле.



Мероприятие состоялось в среду, 2 августа.



В частности, он встретился с директорами медицинских учреждений, чтобы обсудить вопрос относительно того, что многие врачи намерены покинуть страну из-за правовой реформы.



Ожидается, что около 500 медиков выедут из Израиля, что приведет к крайне тяжелому кризису в сфере здравоохранения в стране.