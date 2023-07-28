



Гендиректор Минпроса подал в отставку

Генеральный директор Министерства просвещения бригадный генерал Асаф Цалаль объявил об уходе в отставку из-за правовой реформы.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



"Я разрывался между ответственностью и красной чертой, которую сам для себя поставил. Это правительство перешло черту. Я беру на себя ответственность и заканчиваю свою работу", - сказал он.



Сотрудникам Минпроса Цалаль сообщил, что покидает должность с тяжелым сердцем.



"Раскол, которого мы достигли, не позволяет мне продолжать должным образом выполнять свои обязанности", - подчеркнул он.



Гендиректор Минпроса пояснил, что в вопросе правовой реформы не склонялся ни на одну из сторон.



"Система образования является государственной и должна быть сохранена в таком виде. Я обращаюсь через вас ко всем работникам министерства: горжусь вами и восхищаюсь вашей работой. Продолжайте свою профессиональную деятельность", - добавил он.



Цалаль добавил, что как пилот продолжит служить с высоко поднятой головой, потому что в этом и есть смысл фразы: "У меня нет другой страны, даже если моя земля в огне".