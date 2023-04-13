



Гендиректор минобороны встретился с замминистра обороны США: подробности

Генеральный директор министерства обороны Израиля Эяль Замир встертился в Вашингтоне с замминистра обороны США по вопросам политики Колином Калем.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



По данным издания, стороны обсудили необходимость действовать для того, чтобы остановить ядерную программу Ирана.



В частности, они договорились о наращивании силы и потенциала ЦАХАЛа и качественного преимущества Израиля над армиями ближневосточного региона.

