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Гендиректор минобороны встретился с замминистра обороны США: подробности
13.04.2023 21:07 Алина Груднева

Гендиректор минобороны встретился с замминистра обороны США: подробности

Генеральный директор министерства обороны Израиля Эяль Замир встертился в Вашингтоне с замминистра обороны США по вопросам политики Колином Калем.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

По данным издания, стороны обсудили необходимость действовать для того, чтобы остановить ядерную программу Ирана.

В частности, они договорились о наращивании силы и потенциала ЦАХАЛа и качественного преимущества Израиля над армиями ближневосточного региона.
 

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