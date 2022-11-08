



Гендиректор Минобороны Израиля уходит в отставку

Амир Эшель, генеральный директор министерства обороны, уведомил министра обороны Бенни Ганца о том, что он планирует уйти в отставку.



Согласно заявлению министерства, Эшель готов оставаться на посту генерального директора столько, сколько потребуется.



Эшель вступил в должность вскоре после того, как Ганц возглавил министерство обороны в мае 2020 года.



Ганц поблагодарил Эшеля за его службу на посту генерального директора: “Я уверен, что Израиль и дальше будет пользоваться вашими уникальными способностями и опытом”.



После выборов Ганца заменит новый министр обороны, избранный Биньямином Нетаниягу.