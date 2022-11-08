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Гендиректор Минобороны Израиля уходит в отставку
08.11.2022 10:15 Наталья Богинская

Гендиректор Минобороны Израиля уходит в отставку

Амир Эшель, генеральный директор министерства обороны, уведомил министра обороны Бенни Ганца о том, что он планирует уйти в отставку.

Согласно заявлению министерства, Эшель готов оставаться на посту генерального директора столько, сколько потребуется.

Эшель вступил в должность вскоре после того, как Ганц возглавил министерство обороны в мае 2020 года.

Ганц поблагодарил Эшеля за его службу на посту генерального директора: “Я уверен, что Израиль и дальше будет пользоваться вашими уникальными способностями и опытом”.

После выборов Ганца заменит новый министр обороны, избранный Биньямином Нетаниягу.

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