Гендиректор Минобороны Израиля уходит в отставку
Амир Эшель, генеральный директор министерства обороны, уведомил министра обороны Бенни Ганца о том, что он планирует уйти в отставку.
Согласно заявлению министерства, Эшель готов оставаться на посту генерального директора столько, сколько потребуется.
Эшель вступил в должность вскоре после того, как Ганц возглавил министерство обороны в мае 2020 года.
Ганц поблагодарил Эшеля за его службу на посту генерального директора: “Я уверен, что Израиль и дальше будет пользоваться вашими уникальными способностями и опытом”.
После выборов Ганца заменит новый министр обороны, избранный Биньямином Нетаниягу.