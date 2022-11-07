Гендиректор минобороны объявил о намерении уйти в отставку
Гендиректор министерства обороны Амир Эшель уведомил главу оборонного ведомства Бени Ганца о намерении уйти в отставку.
Он сказал, что будет занимать эту должность столько, сколько потребуется.
После выборов в Кнессет Ганца на посту главы минобороны заменит новый министр, выбранный Биньямином Нетаниягу.
Эшель вступил в должность вскоре после того, как Ганц возглавил министерство в мае 2020 года.
Ганц поблагодарил гендиректора минобороны за проделанную работу.
"Я уверен, что Израиль и дальше будет пользоваться его уникальными способностями и опытом", — сказал Ганц.
Фото: Минобороны Израиля
Фото: Минобороны Израиля