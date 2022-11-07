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Гендиректор минобороны объявил о намерении уйти в отставку | Фото: Минобороны Израиля
07.11.2022 18:19 Алина Груднева

Гендиректор минобороны объявил о намерении уйти в отставку

Гендиректор министерства обороны Амир Эшель уведомил главу оборонного ведомства Бени Ганца о намерении уйти в отставку.

 
Он сказал, что будет занимать эту должность столько, сколько потребуется.
 
После выборов в Кнессет Ганца на посту главы минобороны заменит новый министр, выбранный Биньямином Нетаниягу.
 
Эшель вступил в должность вскоре после того, как Ганц возглавил министерство в мае 2020 года.
 
Ганц поблагодарил гендиректора минобороны за проделанную работу.
 
"Я уверен, что Израиль и дальше будет пользоваться его уникальными способностями и опытом", — сказал Ганц.

Фото: Минобороны Израиля

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