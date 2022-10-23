



Гендиректор Минобороны Израиля отправился на переговоры в Вашингтон



Генеральный директор Минобороны Амир Эшель отправился с рабочим визитом в Вашингтон, в ходе которого встретится с рядом высокопоставленных силовиков в Белом доме, Госдепартаменте и Пентагоне.



В центре визита будет диалог высокого уровня по вопросам политики и безопасности между Министерством обороны Израиля и Государственным департаментом США.



Стратегический диалог между странами будет посвящен глобальным и региональным изменениям и их последствиям, усилению иранской угрозы, общим вызовам безопасности Израиля и США и укреплению качественного преимущества ЦАХАЛа. Генерального директора Министерства обороны сопровождают глава оборонно-политического отдела Дрор Шалом и другие высокопоставленные должностные лица в области исследований и разработок и оборонных закупок.



Позже на этой неделе Эшель присоединится к визиту министра обороны Бени Ганца в Турцию, посвященному политике безопасности.



Напомним, что на этой неделе в Вашингтон по приглашению президента США Джо Байдена также прилетит президент Ицхак Герцог. Это первый политический визит президента Израиля в США с момента вступления в должность.



В рамках визита президент проведет политические встречи с высшими должностными лицами правительства, Сената и Палаты представителей, а также главами еврейской общины.



Президент США и Израиля обсудят ряд вопросов политики, безопасности и экономики, а также продвижение совместных инициатив, связанных с климатическим кризисом.



Ицхака Герцога во время визита будут сопровождать посол Израиля в США и посол США в Израиле.

