Гендиректор министерства нацбезопасности подал в отставку
Генеральный директор министра национальной безопасности Шломо Бен Элиягу подал в отставку.
Об этом стало известно вечером, 20 сентября.
Согласно официальному заявлению, он подал в отставку "по личным причинам". По каким именно, не раскрывается. По версии интернет-издания Ynet, он якобы устал от того, что Итамар Бен-Гвир старался попасть в заголовки за счет полиции и ШАБАСа.
Между тем, сам министр национальной безопасности принял заявление гендиректора и поблагодарил его за вклад в безопасность страны.
Напомним, его кандидатура на этот пост была утверждена 22 января 2023 года. Ранее Шломо Бен Элиягу был гендиректором министерства жилищного строительства.
Фото: gov.il