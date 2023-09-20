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Гендиректор министерства нацбезопасности подал в отставку | Фото: gov.il
20.09.2023 18:12 Алина Груднева

Гендиректор министерства нацбезопасности подал в отставку

Генеральный директор министра национальной безопасности Шломо Бен Элиягу подал в отставку.

Об этом стало известно вечером, 20 сентября.

Согласно официальному заявлению, он подал в отставку "по личным причинам". По каким именно, не раскрывается. По версии интернет-издания Ynet, он якобы устал от того, что Итамар Бен-Гвир старался попасть в заголовки за счет полиции и ШАБАСа.

Между тем, сам министр национальной безопасности принял заявление гендиректора и поблагодарил его за вклад в безопасность страны.

Напомним, его кандидатура на этот пост была утверждена 22 января 2023 года. Ранее Шломо Бен Элиягу был гендиректором министерства жилищного строительства.

Фото: gov.il

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