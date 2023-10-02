



Гендерный апартеид: Иранским женщинам теперь грозит 10 лет за отсутствие хиджаба

Иран принял новый драконовский закон, согласно которому женщин, отказывающихся носить хиджаб, будут заключать в тюрьму на срок до 10 лет, что ООН назвала “гендерным апартеидом”.



Законодатели Ирана одобрили в среду закон “Поддержка культуры хиджаба и целомудрия”, который направлен на ужесточение наказаний за нарушение исламского дресс-кода.



Иранские адвокаты, выступающие против нового правила, говорят, что 10-летний тюремный срок недалек от приговоров, вынесенных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, а в некоторых случаях и за убийства.



Ранее максимальное наказание за отказ носить хиджаб составляло два месяца тюремного заключения. Согласно новому закону максимальный штраф за то же правонарушение увеличивается примерно с 1 до 3000 тысяч долларов США.



Закон был принят всего через несколько дней после первой годовщины смерти Махсы Амини под стражей в полиции, что спровоцировало беспрецедентные протесты против режима по всему Ирану. 22-летняя Махса была задержана иранской полицией нравов за неправильное ношение хиджаба и была забита до смерти полицейскими.



Группа экспертов ООН, включая специального докладчика по правам человека в Иране, предупредила, что новый закон режима представляет собой форму “гендерного апартеида”.



“Проект закона можно охарактеризовать как форму гендерного апартеида, поскольку власти управляют посредством системной дискриминации с намерением подавить женщин и девочек и заставить их полностью подчиниться”, – говорится в заявлении.



Также значительно расширилось использование систем видеонаблюдения, в том числе камер, которые используют распознавание лиц, чтобы поймать женщин, нарушающих это правило, в том числе тех, кто ездит в машине.