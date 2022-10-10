



Генассамблея ООН голосует за резолюцию по аннексии РФ части территории Украины

В эти минуты Генассамблея ООН голосует за резолюцию по аннексии Россией части территории Украины



В документе говорится, что страны осуждают фиктивные референдумы в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях и признают их незаконными и принудительными.



Россия требует приостановить действие одной из статей Устава ООН и провести тайное голосование по резолюции.



Против требования РФ выступили представители Аблании и Украины.



Голосование по требованию РФ:

"за" - 16

"против" - 104

"воздержались" - 34



Это означает, что процедура останется неизменной - голосование будет открытым.



Начались дебаты по резолюции.



Представитель Латвии выступил от имени восьми стран Балтийского региона и Исландии и осудил аннексию Россией части территории Украины.

Представитель Фиджи выступил от имени стран Тихоокеанского региона и выразил однозначную поддержку Украины и назвал попытку захвата ее территорий незаконной.

Представитель Турции заявил, что аннексия Крыма была незаконной. Турция не признает референдумы на оккупированных украинских территориях и призывает Россию отказаться от решения их аннексировать и вернуться на путь дипломатии.



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